Mondovì: BAM Carrù ancora sponsor dello "Zecchino Moro"

Per il decimo anno consecutivo la Banca Alpi Marittime di Carrù è stato il principale sponsor dello “Zecchino Moro”, la manifestazione entrata a far parte del “Carlevè ’d Mondvì” e dedicata ai ragazzi delle Scuole Primarie Monregalesi.



Lo “Zecchino Moro” 2020, è infatti andato in scena lunedì 17 e martedì 18 febbraio, al Teatro Baretti, di Mondovì, col consueto ennesimo tutto esaurito in entrambe le serate.



Sul palco, sono saliti oltre 300 bambini - accompagnati dal maestro Roby Bella – che indossavano la maglietta della manifestazione, quest’anno di colore blu avio con il logo dell’evento e della Bam. Si sono esibiti dieci cori degli alunni delle classi 4^ e 5^ di Mondovì Carassone, Piazza, Ferrone, Trigari, Sant’Anna, Breolungi, Borgo Aragno e Pianfei alla presenza della dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo 1, dott.ssa Stefania Di Battista. In rappresentanza della Dott.ssa Vilma Peirone l’insegnante Laura Vinai.



14 classi rappresentate, 22 canzoni proposte fra cui in apertura l’Inno di Mameli e in chiusura La classe degli asini di Natalino Otto, Dove e quando di Benji e Fede e il Carlevè ‘d Mondvì cantato con la musica dei Menestrelli del Moro. Di grande effetto nel gran finale ai 150 bambini sul palco l’accompagnamento del Coro di Insegnanti, del maestro Roberto Beccaria e di Renzo Coniglio alla batteria.



Come hanno ricordato i 9 bambini delle precedenti edizioni intervenuti in rappresentanza degli oltre 3000 alunni che hanno partecipato al progetto: “Lo Zecchino…Moro è divertimento, è integrazione, è musica, è poesia, è superamento di tutte le barriere, fisiche e mentali. Lo Zecchino...Moro è uguaglianza e soprattutto è condivisione, con i propri compagni, con le insegnanti, con le direzioni didattiche e con le famiglie. E’ un’esperienza bellissima che rimarrà nel cuore di chi l’ha condivisa”.



Presenti - in rappresentanza del Consiglio di Amministrazione della Banca Alpi Marittime – il Presidente Giovanni Cappa e il consigliere Fabrizio Clerico.



Gianni Cappa, Presidente della Bam: «Il “Carlevè ‘d Mondvì” è una delle manifestazioni più importanti della città. Sponsorizzare lo “Zecchino Moro” per noi significa sostenere sempre uno dei momenti avente protagonisti i bambini, le loro famiglie e la comunità».