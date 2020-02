I Vigili del fuoco di Dronero sono intervenuti, questo pomeriggio (venerdì) in seguito ad alcune segnalazioni circa un incendio sterpaglie, in via Luigi Lombardi, nel tratto pedonale compreso tra l’area dell’Afp e gli uffici dell’Asl Cn1.

La squadra di pompieri, giunta sul posto in pochi minuti, ha estinto il rogo e, successivamente, bonificato la zona, per appurare che non rimanessero focolai.

Non si registrano, fortunatamente, danni né feriti.