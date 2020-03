Alba: investita e lasciata agonizzante in un fosso

L'Associazione “Amici di Zampa” presente al canile municipale di Alba, in località Toppino, vi racconta la storia di Alba.

Alba è vissuta per molto tempo al sud Italia, dopodichè è stata trasferita nel Canile municipale: dopo pochi mesi viene adottata e finalmente ritrova il calore di una casa e l'affetto umano. Un triste giorno scappa e viene investita da un'auto: resta agonizzante in un fosso per molto tempo riportando gravissime consueguenze fisiche.

Amici di Zampa, raccontando questa storia, vi ricorda che è un reato non prestare soccorso a un animale investito!

Associazione Amici di Zampa (Alba - loc. Toppino). Seguiteci su Facebook: @amicidizampaAlba

Barbara 335/6915647 - Paolo 347/5924197 - Daniela 338/3334697