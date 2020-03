Ester non ti dimenticheremo

In questi giorni, già di per sé tristi per tanti motivi, la scomparsa tragica di una nostra alunna ci riempie di tristezza e di dolore, un dolore che non trova consolazione se non nella speranza cristiana.

Ricorderemo sempre, e non sono parole di circostanza, la vivacità sempre positiva, il brio e la spensieratezza che caratterizzava la figura di Ester, che sapeva trasmettere alla classe, a noi docenti e a tutto il personale della scuola la bellezza dei suoi diciotto anni. Sarà impossibile dimenticarla, e la ricorderemo così come ricordiamo tutti coloro che hanno frequentato il nostro istituto e che ci hanno lasciato prematuramente, per malattia o per tragici incidenti. Siamo naturalmente vicini alla famiglia in questi momenti strazianti e desideriamo esprimerle tutta la nostra più sincera partecipazione al dolore che li ha colpiti.





I tuoi Insegnanti e i tuoi compagni dell’Istituto “Garelli” di Mondovì!!!