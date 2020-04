Pasqua 2020: in arrivo una sorpresa da AIDO

La Santa Pasqua è ormai alle porte ed i messaggi augurali 2020 saranno tutti improntati alla salute ed alla vita.

Ecco allora che l'Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule Piemonte che da 47 anni opera in ambito sanitario, vuole esprimere un pensiero di vicinanza a chi in questi giorni è in campo per riportare la normalità nel nostro paese.