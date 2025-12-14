Teatro Toselli sold out: grande successo per gli Eclisse Italian Pink Floyd Show

Sabato 6 dicembre il Teatro Toselli ha vissuto una serata speciale, di quelle che restano impresse. Il concerto degli “Eclisse Italian Pink Floyd Show” ha fatto registrare il tutto esaurito, con 478 persone presenti in sala. Un risultato importante, che racconta da solo il successo dell’evento.

Il pubblico ha risposto con grande partecipazione, premiando la qualità artistica e sonora dello spettacolo. I 10 musicisti sul palco hanno offerto una performance intensa e curata, capace di coinvolgere ed emozionare, come confermato dai numerosi giudizi positivi arrivati a fine serata.

Il concerto aveva anche un obiettivo solidale chiaro: far conoscere il valore dell’Associazione Voglia di Crescere, legata alla TIN – Terapia Intensiva Neonatale dell’Ospedale di Cuneo, e raccogliere fondi per contribuire all’acquisto di una nuova autoambulanza destinata proprio al reparto.

A presentare la serata, oltre agli organizzatori dell’evento – il sottoscritto e il presidente dell’Associazione Teatrando Millennium, Gianfranco Martinengo – sono intervenuti il Dott. Andrea Sannia, primario della TIN dal febbraio 2018, e il vicepresidente dell’associazione Voglia di Crescere, Giampiero Sabena, che hanno ricordato l’importanza concreta di questo progetto.

Grazie all’incasso della serata e al contributo delle aziende Massucco, Gamma Computer e Il Podio Sport, è stato possibile coprire tutti i costi organizzativi e donare all’associazione 2.000 euro.

Un risultato reso possibile soprattutto dal pubblico, che partecipando e acquistando il biglietto ha dimostrato come musica e solidarietà possano davvero camminare insieme.