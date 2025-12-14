Al cimitero di Cuneo la camera ardente di Adriano Pasero, morto nell’incendio di via Alfieri a Dronero

Verrà allestita domani, lunedì 15 dicembre, a partire dalle ore 12 la camera ardente di Adriano Pasero presso il cimitero monumentale di Cuneo.

Di anni 61 ed originario di Maddalena (borgata Ussolo di Prazzo), l’uomo si era recentemente trasferito nella palazzina di via Vittorio Alfieri a Dronero, dove purtroppo domenica 7 dicembre si è scatenato l’incendio con fuga di ga che lo ha ucciso. Inutili purtroppo i tentativi di soccorso (https://www.targatocn.it/2025/12/07/amp/argomenti/cronaca-1/articolo/incendio-in-via-vittorio-alfieri-a-dronero-la-palazzina-e-posta-ora-sotto-sequestro.html)

Sono tantissimi i messaggi d’affetto, le persone che conserveranno di lui un bellissimo ricordo. Dopo aver conseguito il diploma da geometra, giovane ed appassionato, Adriano aveva intrapreso la carriera da artigiano, aprendo una propria impresa edile. Molteplici i lavori svolti in valle, dov’era molto conosciuto ed apprezzato per la sua gentilezza e professionalità. Anche se viveva a Dronero, tornava spesso lassù nelle sue amate montagne, non soltanto per lavoro.

Tra camminate e quell’inspiegabile sensazione di pace, l’Alta Valle Maira era per lui quel ritrovarsi. Lo scorso anno aveva risistemato la casa natia nel suo borgo alpino ed era sempre presente alla celebrazione della festa di Santa Maria Maddalena, il 16 agosto. Inoltre, per quanto riguarda le tradizioni, avrebbe dovuto partecipare anche quest’anno al suggestivo presepe di San Michele di Prazzo. Ed ancora il ballo, la recente e bellissima passione per il tango.

Di Adriano Pasero resterà quel sorriso gentile, nel cuore del papà Giuseppe, del fratello Marco, dei nipoti Stefano, Simone e Ilaria con le rispettive famiglie, della compagna Lorella, dei parenti e amici tutti.

I funerali avranno luogo martedì, 16 dicembre, alle ore 14:30 nella Parrocchia di Dronero. Qui, domani sera, alle ore 18:30 verrà recitato il rosario. La famiglia ci tiene a ringraziare quanti si uniranno al loro dolore e chiede che eventuali offerte vengano devolute al CAI di Cervasca.