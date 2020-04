Grazie alla collaborazione tra Isiline e Comuni la fibra ottica arriva a Vignolo e Santa Croce di Cervasca

Grazie alla buona collaborazione tra amministrazioni locali e imprese del territorio, le quasi 900 famiglie e gli oltre 2.100 abitanti di Vignolo e di Santa Croce di Cervasca sono stati collegati con la fibra ottica ultraveloce. A dare accesso a Internet con la cosiddetta connessione UltraBroadBand (tecnologia con velocità di picco superiore a 30 Mbps, sia in download sia in upload) ai 2.400 numeri civici dei due centri abitati del Cuneese, è stata Isiline Srl, che ha portato la fibra direttamente in casa (FTTH) in 600 abitazioni e ha collegato le restanti con la fibra fino all’armadio (FTTC).

In questo modo l’azienda saluzzese che fornisce servizi di rete e voce a oltre 12 mila famiglie e aziende piemontesi, raggiunge quota 159 Comuni collegati in provincia di Cuneo e 205 in Piemonte. I 10 km di fibra posati a Vignolo e Santa Croce di Cervasca si aggiungono ai 600 già “soffiati” sul territorio in poco più di tre anni. Una rete moderna e capillare in continua crescita realizzata in maniera poco invasiva, in quanto oltre il 70% del cavo di vetro passa in infrastrutture sotterranee già esistenti.

“Da tempo i nostri concittadini ci chiedevano di avere la fibra e Internet ad alta velocità, una richiesta che si è fatta più pressante ed è cresciuta nelle ultime settimane per via dell’emergenza sanitaria da Coronavirus che ci ha costretti tutti a casa – spiega Danilo Bernardi, sindaco di Vignolo -. Sapevamo che in molti altri Comuni del territorio le amministrazioni avevano fatto degli accordi con Isiline per avere la fibra, così abbiamo contattato l’azienda per vedere cosa fosse possibile fare”.