Enrico Allasia: “Adesso serve accelerare la ripresa e una maggiore semplificazione della burocrazia”

«Nonostante gli sforzi, ci sono comparti del settore primario in forte crisi, come quello degli agriturismi o il florovivaistico, e filiere in grande difficoltà, dal latte alla carne al vino. A ciò si aggiunge la carenza di manodopera nelle campagne per l’imminente stagione della raccolta: per questo Confagricoltura ha attivato la piattaforma AgriJob, dedicata a lavoratori e aziende con lo scopo favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. Infine, i provvedimenti previsti dal Decreto Liquidità non bastano: ciò che serve adesso per accelerare la ripresa e una maggiore semplificazione della burocrazia».