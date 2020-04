Dronero, donazione al Comune dal Comitato e dall'Acli di Pratavecchia

Essendo a conoscenza della situazione tragica e difficile in cui ci troviamo in questo periodo, il Comitato e l’ACLI di Pratavecchia (frazione di Dronero) ha deciso di devolvere 500 euro al Comune di Dronero per ringraziarlo in merito alle mascherine che sono state distribuite a tutti i cittadini droneresi. Sono stati donati anche 500 euro all’Ospedale Santa Croce di Cuneo per ringraziare tutto il personale sanitario che in questo momento sta lavorando duramente contro questa grande pandemia.

Il presidente dell’ACLI di Pratavecchia dice: “Grazie al direttivo e a tutti i volontari pratavecchiesi e non che ogni anno aiutano per la buona riuscita della festa. In questo momento li ringrazio soprattutto per aver accettato la richiesta di aiuto da me presentata. Abbiamo fatto qualcosa di utile e importante dando un piccolo contributo al comune e all’Ospedale Santa Croce”.

Sperando in tempi migliori, ricordiamo che insieme #tuttoandràbene.