Il "doodle" di Google fa gli auguri alla Terra con le api: un piccolo insetto, ma di grande importanza per il mondo

Anche Google ha voluto celebrare la Giornata Mondiale della Terra (Earth Day) di oggi (22 aprile) con un doodle interattivo, realizzato in collaborazione con “The Honeybee Conservancy”.

Per l’utente è possibile guidare l’ape per impollinare i fiori, mentre si scoprono tante curiosità e fatti divertenti su questi insetti e sul pianeta Terra che essi aiutano a sostenere.

Senza api non ci sarebbe miele e nemmeno alcune verdure: perderemmo di colpo mele, arance, pomodori e altri 4.000 prodotti alimentari. È questa la più̀ terribile conseguenza dello spopolamento degli alveari, in atto in tutto il mondo.

L’evento promosso dalle Nazioni Unite è giunto al 50° anniversario e si propone di sensibilizzare alla tutela del nostro pianeta al quale papa Francesco, ha dedicato l’enciclica "Laudato sì", che tanto ha contribuito nel generare una consapevolezza mondiale sul rispetto dell’ambiente.