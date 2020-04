Serena Bortone elogia Ghisolfi a Rai Tre

La conduttrice di Agorà Serena Bortone ha presentato Beppe Ghisolfi con grandi elogi, definendolo “ il banchiere più simpatico e cordiale di tutta Italia “.



Beppe Ghisolfi, Vicepresidente Europeo delle Casse di risparmio, ha evidenziato le numerose lacune del decreto liquidità suggerendone le modifiche.



“Prima - ha affermato il banchiere scrittore - occorreva varare un provvedimento con interventi a fondo perduto .Concetto che sto spiegando da oltre un mese .”



L’attuale decreto non ha abrogato le leggi precedenti col risultato di complicare ulteriormente normative e burocrazia.



Beppe Ghisolfi , autore di numerosi bestseller, ha ricordato che in dieci giorni le banche hanno deliberato 1,3 milioni di moratorie per un importo di 150 miliardi a favore di famiglie e imprese .