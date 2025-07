A Mondovì rinasce la Fanfara Alpina Sezionale: un invito a tutti i musicisti e appassionati

La Sezione Alpini di Mondovì è lieta di annunciare l’avvio del progetto per la costituzione e formazione della Fanfara Alpina Sezionale: un'iniziativa che unisce musica, tradizione e spirito alpino. Per l’occasione, tutti gli interessati sono invitati a partecipare a una serata conviviale e informativa che si terrà: Lunedì 28 luglio 2025 alle ore 20:30 presso la Sede sociale A.N.A. di Mondovì Via Beccaria n. 13.

L’incontro è aperto a musicisti di ogni livello e a tutti gli amanti della buona musica, desiderosi di vivere un’esperienza unica, fatta di amicizia, condivisione e passione, sotto la guida di un maestro di altissimo profilo musicale.

Un’occasione speciale per entrare a far parte di un progetto ambizioso e prestigioso, nel segno dell’identità alpina e della sua cultura musicale.