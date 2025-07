Saluzzo: l'asilo San Giuseppe apre un micronido

Saluzzo, l'edificio dell'asilo San Giuseppe in corso Piemonte

Mentre volgono al termine le quattro settimane di “Estate bimbi" organizzate dall’Asilo San Giuseppe, fervono i preparativi per l’apertura del micronido presso la scuola di infanzia di corso Piemonte 56.

"Negli ultimi anni si erano fatte insistenti da parte delle famiglie legate all’asilo le richieste di poter accogliere i bambini prima del compimento del terzo anno di età - spiega il direttore don Dario Ruà - Per questo motivo si è iniziato il lungo iter ai fini dell’apertura di un micronido presso la struttura che ospita la scuola dell’infanzia.

In questi giorni si sono conclusi i lavori edili interni alla scuola che si sono resi necessari per riadattare alcuni ambienti in funzione di quuesta apertura e ora si sta provvedendo al loro allestimento".

La previsione è di poter accogliere 16 bambini, dai tre mesi ai tre anni, dalle 7,30 alle 18. Il micronido potrà contare sulla mensa interna anche se con refettori i separati e avrà educatrici dedicate ai più piccoli. In attesa delle necessarie autorizzazioni si prospetta l’apertura del micronido per il prossimo mese di settembre, motivo per cui sono disponibili sul sito www.asilosangiuseppe.com il progetto educativo e il regolamento.

Si possono chiedere ulteriori informazioni o procedere alla preiscrizione telefonando al numero 0175 41872 o inviando una email ad ancina@diocesisaluzzo.it .

Per conoscere più da vicino gli ambienti e la proposta del futuro micronido si prevedono due momenti di apertura dei locali alle famiglie eventualmente interessate, più precisamente sabato 23 agosto e sabato 30 agosto dalle 17:00 alle 18:30. La speranza di questa futura apertura è quella di poter venire incontro alle esigenze delle famiglie come quello di poter essere fedeli alla missione educativa dell’asilo San Giuseppe.