"Vogliamo un mondo più equo e sostenibile, a partire dalle nostre città": l'appello di un gruppo di donne cuneesi agli amministratori locali

Gentile Direttore,

è tutto nato da un moto di rabbia. Ci hanno insegnato che la rabbia può diventare una forza creatrice se riusciamo a darle voce senza esplodere in collera o implodere in malessere.

Barbara ha covato rabbia crescente per giorni finché ha deciso di scrivere un post su facebook. Il post è stato letto e condiviso da tanti: poi Laura ha colto lo spunto e ha trasformato quel post in una riflessione, condivisa con tante amiche, donne libere e determinate, desiderose di far sentire la propria voce.

Nei giorni successivi alla pubblicazione de “#andràtuttobene inizia farci venir l’orticaria: pensieri in libertà di un gruppo di donne di Cuneo” abbiamo ricevuto tanti messaggi di condivisione e incoraggiamento che ci hanno dato spunti per più riflessioni. Tante donne ci hanno chiesto di aggiungere la loro firma, desiderose di unirsi al gruppo. Il terreno di questo periodo è tanto faticoso quanto fertile: il desiderio è quello di prendere spunto da questo per andare avanti mettendoci non solo slancio ma anche impegno.

Vorremmo però che queste nostre riflessioni potessero trasformarsi in qualcosa di più: in un appello che rivolgiamo ai nostri amministratori locali (sindaci, assessori e tutti coloro che rivestono un ruolo di potere sul nostro territorio).

Chiediamo che ognuno di loro si impegni con trasparenza e serietà a costruire un mondo più equo e sostenibile a partire dalle nostre città, trasformandole in esempi e modelli virtuosi; che in esse si mettano in campo politiche e strategie di governo davvero attente ai bisogni dell’uomo in una relazione di armonia e rispetto costante con l’ambiente. Chiediamo che siano le realtà locali le prime a farsi portavoci del cambiamento, sfruttando le tante opportunità che questa situazione ci ha offerto di ripensare il futuro in un'ottica nuova e lungimirante che riporta al centro della politica locale i concetti di democrazia, solidarietà, cura, lentezza, rispetto verso ogni essere umano e verso la natura.

Se così non sarà saremo noi donne le prime a muoverci: e lo faremo con la capacità creativa e visionaria che ci contraddistingue, con la forza morale che, da sempre, ci rende protagoniste silenziose e discrete dei cambiamenti, con la pazienza ma anche con la passione che ci rende forti e coraggiose.

Per ora ci teniamo a mettere in calce tutte le firme delle donne che ci hanno scritto: un nome non è solo un nome, dietro ogni firma c’è una donna con la sua storia, le sue fatiche e i suoi desideri.

Grazie,