Camera di Commercio Cuneo: al via il nuovo servizio help desk e i webinar formativi per l'internazionalizzazione delle imprese

Parte il nuovo servizio di help desk delle Camere di commercio per aiutare gli imprenditori che operano sui mercati internazionali in questa difficile fase di emergenza Covid-19. Raggiungibile via email a QUESTO indirizzo, il servizio - promosso da Unioncamere in collaborazione con Promos Italia - offre alle imprese, attraverso le Camere di commercio, una prima assistenza alla soluzione dei problemi di natura legale, doganale, contrattuale, fiscale legati al commercio con l’estero in tempi di coronavirus.

Un supporto immediato per trovare risposte sulle nuove procedure connesse all’esportazione, alla logistica e al trasporto delle merci (monitorando anche la situazione ai confini dei vari Paesi europei), oltre che sulle normative che alcuni Paesi stanno introducendo per contrastare il contagio.

Lo sportello si avvale anche della collaborazione di Assocamerestero e della rete delle Camere di commercio italiane all’estero, in grado di dare tempestivamente informazioni “di prima mano” su come i principali mercati di riferimento dell’Italia stanno reagendo in questa fase e di offrire alcuni primi suggerimenti operativi.

Questo servizio di help desk integra e arricchisce le altre iniziative che le Camere di commercio hanno già messo in campo per supportare le imprese che operano con l’estero in questa fase emergenziale. Tra queste, la Camera di Commercio di Cuneo ha aderito alla seconda annualità del progetto SEI – Sostegno Export Italia, con il quale intende sia favorire l’avvio sui mercati esteri delle aziende che oggi non esportano pur avendone le potenzialità, sia rafforzare la presenza delle imprese che operano sui mercati esteri solo in maniera occasionale o limitata, contribuendo così all’incremento e al consolidamento delle relative quote di export.

Attraverso il portale dedicato l’azienda può registrarsi per accedere sia ai servizi di orientamento ai mercati esteri e definizione di piani di pre-fattibilità per l’export, sia ai webinar informativi per le imprese.

"In questi giorni dobbiamo stare distanti ma il sistema camerale è, come sempre, vicino alle imprese. Nei prossimi giorni proponiamo una serie di piccole e grandi azioni che vogliono aiutare le aziende a capire i futuri mutamenti dei mercati internazionali perché è anche e soprattutto dall'export che dobbiamo ripartire - afferma il presidente Ferruccio Dardanello - . Non più tardi di quattro mesi fa il sistema Cuneo chiudeva l'anno col record delle esportazioni: quasi 8,5 miliardi di euro ed è da lì che bisogna riprendere la corsa, consapevoli che un periodo di chiusura non può scalfire la reputazione che le nostre imprese hanno saputo conquistarsi nel corso dei decenni sui mercati internazionali. Insieme ce la faremo".

Il calendario dei webinar per il mese di maggio, è stato appositamente studiato per settore, per Paese o per approfondire tematiche trasversali:

- 5 maggio alle ore 12.30: webinar "Digital Marketing – Le strategie vincenti per il settore Food & Beverage”.

- 6 maggio dalle ore 14.30 alle 17.00: webinar “Strumenti di pagamento internazionali, focus sulle assicurazioni del credito e sul ruolo di SACE”.

- 7 maggio ore 12.30: webinar “E-Commerce & the Hong Kong Profits Tax Implications”.

- 7 maggio dalle 14.30 alle 16.30: webinar “Import / export di DPI e la riconversione e produzione di mascherine”.

- 27 maggio dalle ore 9.30 alle 12.00: webinar “Incoterms 2020: finalità, corretto utilizzo e novità”.