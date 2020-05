Consiglio comunale di Beinette a porte chiuse con trasmissione in streaming

Mercoledì 6 maggio, alle 20,30, si terrà il Consiglio comunale di Beinette, con all’ordine del giorno approvazione dei verbali, ratifiche di deliberazioni della Giunta, esame ed approvazione dell’esercizio 2019, variazione al bilancio 2020-2022, aggiornamento dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni per le medie strutture di vendita, modifica non variante al Piano Regolatore, nuovo regolamento della Polizia Mortuaria, Piano Regolatore Cimiteriale, Regolamento spese di rappresentanza, 50.000 euro di investimenti per opere pubbliche.



Essendo in emergenza sanitaria, la seduta sarà a porte chiuse, ma verrà trasmessa in streaming sul canale YouTube del Comune di Beinette al link https://youtu.be/wW8hdyibQhA.