"Solo il fato li vinse": la tragedia del Grande Torino raccontata da tre giovani monregalesi (VIDEO)

4 maggio 1949. Il Grande Torino era di ritorno da Lisbona, dove aveva sfidato il Benfica in amichevole. L'aereo sul quale viaggiavano i giocatori, a causa della fitta nebbia che avvolgeva il capoluogo sabaudo, si schiantò tragicamente contro il muraglione del terrapieno posteriore della basilica di Superga. Erano le 17.03. Morirono tutti: calciatori, staff tecnico e dirigenziale, giornalisti, piloti ed equipaggio.

"Le bare, caricate due a due su camion che avevano ancora la goffa e lugubre struttura dei mezzi pesanti del periodo di guerra, spuntavano lentamente da via Roma in una processione accompagnata da lacrime silenziose che non ho dimenticato e non dimenticherò mai", scriveva Piero Dardanello, direttore del quotidiano sportivo "Tuttosport" dal 1982 al 1993 e originario del Monregalese (era nato a Vicoforte).

"Bacigalupo, Ballarin, Maroso, Grezar, Rigamonti, Castigliano, Menti, Loik, Gabetto, Mazzola, Ossola. [...] Al pari dei personaggi di Spoon River, dormivano, dormivano, dormivano sulla collina. Lassù sulla collina dove ancora oggi dormono indimenticati... E indimenticabili".

Un dramma di proporzioni immani, che ha privò il pallone nostrano di una delle compagini più forti di tutte le epoche, capace di rialzarsi anche quando le cose sembravano volgere al peggio (leggasi, in tal senso, il celebre "quarto d'ora granata").

Da quel giorno, il dolore e il ricordo si miscelano ripetutamente e danno vita a un coacervo di emozioni che ogni 4 maggio animano i sentimenti dei sostenitori del Torino e di tutti i veri amanti del calcio.

Tre giovani monregalesi, Maddalena Barale, Roberto Rossetti ed Ettore Poggi, hanno deciso di rivivere la storia del Grande Torino in un video per il blog "Coffee and History".