Fossano: sindaco e comandante della polizia Penitenziaria hanno incontrato la nuova garante dei detenuti

«L'incontro è stata prima di tutto l'occasione per presentare alla direttrice la nuova Garante dei Diritti dei Detenuti Michela Revelli - commenta il sindaco - Abbiamo poi parlato della situazione all'interno della Casa di Reclusione cittadina, fortunatamente non si sono registrati casi e in settimana tutti i detenuti e i lavoratori saranno sottoposti a tamponi. È stata l'occasione per gettate le basi per una solida e duratura collaborazione tra l'amministrazione comunale e quella del carcere».