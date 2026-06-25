La Guardia di Finanza in festa per il 252° anniversario dalla fondazione del corpo

Venerdì 26 giugno, alle ore 9.30, il Comando provinciale della Guardia di Finanza di Cuneo celebrerà il 252° anniversario della fondazione del Corpo con una cerimonia solenne presso la caserma Cesare Battisti, in via C. Battisti 6. All’evento prenderanno parte le massime autorità civili, militari e religiose del territorio.
La Guardia di Finanza affonda le sue radici storiche nel 1774, anno in cui, per volontà del re di Sardegna Vittorio Amedeo III, venne costituita la Legione Truppe Leggere, primo nucleo del Corpo con compiti di difesa militare e vigilanza doganale.
Nel territorio provinciale, i finanzieri si distinsero nelle battaglie combattute contro le armate francesi di Napoleone Bonaparte. Merita una menzione speciale la resistenza opposta alla cavalleria francese nella pianura di Mondovì, il 21 aprile 1796, e la concessione dell’onore delle armi al comandante della Legione da parte del futuro imperatore dei francesi.
La data ufficiale della fondazione ricorda invece l’eroica partecipazione del VII battaglione alla Battaglia del Solstizio durante la Prima Guerra Mondiale.
Nel corso della cerimonia saranno letti i messaggi del Presidente della Repubblica e dell’Ordine del Giorno Speciale del comandante generale.
Seguirà la consegna delle ricompense di ordine morale ai militari distintisi per merito e dedizione al servizio.
L’evento sarà anche l'occasione per sottolineare il ruolo fondamentale delle Fiamme Gialle come forza di polizia economico-finanziaria a tutela delle risorse pubbliche e delle libertà economiche dei cittadini.