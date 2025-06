Oltre tre milioni di euro per il territorio: il primo bilancio di sostenibilità dell’Atl Langhe Monferrato Roero

Il valore generato supera i tre milioni di euro, con il novantasei per cento redistribuito in servizi, lavoro e investimenti a beneficio delle comunità locali. È questo uno dei dati più significativi emersi dal primo Bilancio di sostenibilità dell’ATL Langhe Monferrato Roero, presentato a Torino, nella sede del Grattacielo della Regione Piemonte. Un documento strategico che racconta l’identità e l’impegno dell’Ente Turismo nella costruzione di un modello turistico capace di coniugare crescita economica, equilibrio ambientale e responsabilità etica.

Il presidente Mariano Rabino ha definito il bilancio come "un’occasione per instaurare un dialogo attivo e costruttivo con tutti i nostri stakeholder e per condividere i risultati raggiunti insieme agli obiettivi futuri". In questo quadro, la sostenibilità diventa non solo un obiettivo ma un metodo di lavoro quotidiano, a partire dalla riduzione dell’impronta ecologica degli eventi fino alla sensibilizzazione dei visitatori. La missione, ha spiegato Rabino, è "costruire un turismo che sia fonte di benessere per tutto il territorio, capace di valorizzare le risorse locali e sostenere l’occupazione qualificata, con particolare attenzione ai giovani".

Il bilancio racconta un sistema in movimento, che nel 2024 ha visto 89.186 accessi agli uffici IAT distribuiti sul territorio e attivi quasi tutto l’anno, 48 eventi promozionali in sedici mercati internazionali, due borse turistiche – tra cui WOW Buy Outdoor – ospitate localmente, oltre 3.700 servizi individuali forniti ai turisti, e tre Club di Prodotto pensati per valorizzare l’offerta. Forte l’investimento nella formazione, con più di 2.600 ore dedicate al personale e il coinvolgimento di 1.728 studenti e 453 operatori del settore. In ambito interno, l’ATL si conferma un luogo di lavoro inclusivo, con l’87% del personale femminile, oltre il 70% con meno di cinquant’anni e una quota analoga con contratto a tempo indeterminato.

Secondo il direttore generale Bruno Bertero, il documento “costituisce un resoconto dei traguardi raggiunti, ma soprattutto un nuovo punto di partenza”. Bertero ha ricordato il percorso di progettazione partecipata avviato nel 2023, e ha indicato nel 2026 il prossimo obiettivo: ottenere la certificazione di sostenibilità GSTC, non solo per l’Ente ma per l’intera destinazione Langhe Monferrato Roero. “Questo ci aiuterà a comunicare meglio con i nostri ospiti, attirando un turismo consapevole e responsabile”, ha aggiunto.

Nel frattempo, sul territorio si sono già avviate azioni concrete. La sperimentazione di servizi navetta per la mobilità sostenibile, l’attenzione all’accessibilità e all’inclusione, e la partecipazione a quattordici progetti finanziati a livello nazionale ed europeo per un valore complessivo di 1.795.632 euro testimoniano un orientamento chiaro verso un modello turistico integrato e duraturo. L’indicatore SROI (Social Return on Investment) ha raggiunto quota 1,95, a significare che ogni euro investito ha generato quasi il doppio in termini di valore sociale.

Alla presentazione era presente anche Marina Chiarelli, assessora al Turismo e alla Cultura della Regione Piemonte, che ha sottolineato come “l’ATL sia un ente strategico per la nostra Regione, capace di coniugare la promozione turistica con la riduzione della disparità di genere, l’occupazione giovanile e il rispetto dell’ambiente”. L’obiettivo ora, ha concluso, è “rafforzare il coinvolgimento delle comunità locali, creare sinergie tra gli operatori e proseguire sulla strada della destagionalizzazione”.