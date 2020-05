Uptime 99.99% e zero vincoli con server dedicati Serverplan

Ottimizzazione e CMS professionali sono alla base di un sito di successo, ma quando il traffico inizia a farsi intenso, l’hosting condiviso non è più sufficiente. L’adozione di server dedicati diventa quindi un passaggio obbligato per dare al progetto una marcia in più, puntando all’eccellenza.

L’offerta ideale? Uptime del 99.99%, velocità di trasmissione di 1 Gbit/s e zero vincoli contrattuali. Tutte caratteristiche che troviamo nella proposta di Serverplan, il provider italiano che dal 2002 soddisfa migliaia di clienti con servizi di hosting e cloud di qualità a prezzi accessibili.

Server italiani dedicati con banda 1 Gbit/s per siti sempre online

Serverplan offre una vasta gamma di server dedicati Linux e Windows, per rispondere a qualunque necessità del cliente. Tutte le soluzioni sono accomunate da performance eccellenti e hardware di qualità.

L’azienda adotta solo server professionali dei brand più prestigiosi, come DELL e Supermicro, con un continuo aggiornamento tecnologico. E adegua le risorse hardware e software alla crescita del progetto web del cliente. Interventi che si sommano al lavoro del team di tecnici specializzati, impegnati nel garantire siti sempre online.

Sono proposti due livelli di assistenza, entrambi corredati di supporto tecnico, telefonico e via ticket, attivo 365 giorni l’anno, 24 ore su 24:

Server managed : il server è curato direttamente dagli specialisti di Serverplan, che si occupano di installazione, configurazione, aggiornamenti e controllo delle prestazioni.

Server full access: l’opzione per chi desidera il controllo diretto e autonomo dei server dedicati, con accesso al sistema operativo come amministratore.

Non solo server: con Serverplan servizi hosting e cloud con assistenza professionale h24

La combinazione di soluzioni innovative e preparazione del team di lavoro ha portato Serverplan a crescere nel tempo, distinguendosi dai competitor per qualità del servizio, assistenza proattiva e attenzione al cliente. La proposta è pensata per soddisfare ogni richiesta, con servizi di web hosting, cloud server, VPS hosting, cluster hosting, caselle e-mail, servizi per la sicurezza sul web e tanto altro ancora.

L’azienda vanta un network con una capacità di oltre 50 Gbps e la sua offerta ha convinto oltre 50.000 clienti. Merito anche dell’eccellente customer care: un servizio che va ben oltre i comuni call-center, mettendo a disposizione del cliente una squadra di professionisti competenti, pronti a supportarlo nella scelta delle soluzioni più performanti.

Il servizio di assistenza tecnica, attivo 24 ore al giorno, è affidato a sistemisti con esperienza pluriennale, che hanno ottenuto le principali certificazioni del settore, tra cui Cisco, Vmware Certified, RedHat Certified Engineer e Microsoft Certified. Gli operatori di Serverplan vantano inoltre una profonda conoscenza dei più comuni CMS (WordPress, Joomla, Drupal, Magento, PrestaShop).

Vuoi scoprire gli altri vantaggi e servizi di Serverplan? Visita subito www.serverplan.com.