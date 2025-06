Stanca di fare la comparsa alle nozze? Trova l'amore vero con Anna & Anna!

Ma non sei stanca di essere la comparsa alle nozze degli altri?

Se sei single, è ora di smettere di aspettare e prendere in mano la tua vita. Vuoi una relazione seria? Con un uomo che sia motivato e pronto a costruire qualcosa di concreto? Anna e Anna ti offre l’opportunità di agire: UN 'ISCRIZIONE GRATUITA A TUTTE LE DONNE, PER TRENTA GIORNI, per trovare finalmente L'UOMO che meriti. Basta perdere tempo con illusioni, il momento di cambiare è adesso.

Non aspettare che sia troppo tardi, fatti avanti e prendi il controllo del tuo destino!

CHIAMACI!!!! 340 3848047

Puoi seguirci anche sul sito: www.annaeanna.net

"Perché con noi, anche i cuori solitari trovano la loro metà!"

Chi è l’Agenzia Anna&Anna

È un’Agenzia per Single attiva da 22 anni sul territorio piemontese e ligure come servizio di consulenza sentimentale, consigli per coppie, ascolto di problematiche d’amore e creazione del profilo psicologico del cliente per trovare il match con la perfetta anima gemella . Offre un servizio serio e dedicato a tutte quelle persone che desiderano mettersi in gioco e che vogliono essere aiutate nella ricerca dell’anima gemella in modo affidabile e sicuro.

Questa settimana abbiamo selezionato alcuni annunci di persone che, come te, stanno cercando una persona con la quale condividere la propria vita.

Disclaimer: per tutelare la privacy dei Clienti di Anna&Anna gli annunci che leggerai di seguito sono corredati di immagini fornite da modelle e modelli oppure sono create con il supporto dell’intelligenza artificiale. Per contattare l’agenzia è sufficiente chiamare il numero che trovate accanto a ogni annuncio.

Annunci per lei

Lui, 40 anni

Lui è sempre pronto ad aiutare un amico, 40enne, un fisico invidiabile, alto e con occhi verdi che brillano. Nel tempo libero, si dedica con passione all’allenamento di una squadra di bambini che giocano a pallavolo, trasmettendo loro valori di squadra e divertimento. È un ingegnere di talento, fondatore di una piccola società, e ha sempre sognato di formare una famiglia, di chiedere la mano di una donna speciale. Finora, però, non ha ancora trovato la donna giusta, quella con cui costruire un futuro insieme. Per contattarlo, basta chiamare il numero 3403848047!

Lui, single 53 anni

Nobile animo, con un aspetto elegante e distinto, 53 anni, direttore di filiale di banca. Alto, brizzolato, con meravigliosi occhi scuri e un sorriso affascinante che conquista al primo sguardo. Facoltoso e istruito, ma con i modi semplici e autentici di chi sa apprezzare le cose vere della vita. Ha mille interessi: ama l’arte, il teatro e la buona musica, e si dedica con passione a scoprire nuove emozioni e culture. Vorrebbe conoscere una donna intelligente, perché crede che l’intelligenza sia la cosa più sexy che una donna possa avere, e cerca una compagna con cui condividere momenti di cultura, risate e complicità...Contattalo al 3403848047!

Lui, single, 65 anni

Modi gentili, con un aspetto ordinato e pulito, e un buon profumo di uomo che conquista al primo sguardo. Medico ortopedico di 65 anni, ama giocare a scacchi, leggere e, quando ha tempo, gustare buon cibo, che lui stesso cucina e sperimenta con passione. Ha viaggiato molto per il mondo, portando a casa ricordi e storie da condividere. Ora, rimasto vedovo e vivendo da solo, cerca una brava signora con cui condividere momenti di serenità, risate e buona compagnia per il resto della vita. Chiamalo al 3403848047!

Annunci per Lui

Lei, single, 31 anni

Lei è una donna affascinante, seducente, con lunghi capelli biondi, occhi azzurri e un sorriso che incanta. Lavora in una serra di piante e fiori in Piemonte, vive sola e sarebbe disposta a trasferirsi per l’amore vero. Ha 31 anni, è volontaria guardia forestale e ama la natura. Cerca un uomo, senza limiti di età, seriamente interessato a matrimonio o convivenza. No stranieri. Se pensi di essere tu, potrebbe essere l’inizio di una storia speciale! Chiamala al 340 3848047!

Lei, single, 40 anni

È una fantastica 40enne, italiana, bruna, occhi celesti, viso simpatico, e sempre sorridente, ha un fisico armonioso, infermiera presso un medico dentista, nel tempo libero fa volontariato con le persone anziane, ha sani principi morali, e crede nella famiglia, ed essendo single, è alla ricerca di un uomo, non importa se più grande, ma fedele, onesto, con cui vivere serenamente, e con cui vivere sereni. chiama al 340 3848047!

Lei, single, 52 anni

Piemontese, 52 anni, castana con capelli lunghi e un sorriso gentile che conquista al primo sguardo. Maestra alle Scuole per l’Infanzia, ama cucinare e tenere in ordine la casa, creando un ambiente caldo e accogliente. Nella sua vita ha tutto ciò che desidera, tranne una cosa importante: un uomo che le voglia bene, non importa l’età, ciò che conta è la buona educazione, la dolcezza e il cuore sincero. Se pensi di essere tu, o conosci qualcuno che potrebbe essere il suo grande amore, non perdere tempo! Per contattarla, puoi chiamare al numero. Chiamala al 3403848047!

Lei, single, 62 anni

Signora amabile, di buon cuore, con un sorriso che illumina Carina, snella, con meravigliosi occhi azzurri che trasmettono dolcezza e sincerità. 62enne, si sente ancora giovanile e piena di vita. Italiana, vedova da tempo, è una casalinga autonoma e indipendente, che coltiva con passione il suo orto e cucina benissimo piatti che fanno venire l’acquolina in bocca. Libera da impegni familiari, se incontrasse l’uomo giusto, sarebbe anche disponibile a trasferirsi. Cerca un compagno affidabile, sincero, anche più maturo, con cui costruire una bella storia fatta di rispetto, e affetto …Chiama al 3403848047.

Stai cercando una relazione duratura ? L’hai trovata tra questi “Annunci per Lei oppure per Lui”? Se ne vedi uno interessante chiamaci subito al numero +39 340 384 8047 , ti metteremo in contatto con la persona che ti interessa!

Seguici anche Facebook e Instagram per trovare altri “Annunci per Lei oppure per Lui”.

Per qualsiasi informazione, ecco i contatti:

ANNA & ANNA

TELEFONO: +39 340 384 8047

EMAIL: annaeannacarm@libero.it

SITO WEB: https://annaeanna.net/

INDIRIZZO UFFICIO: Piazza Sant’Agostino,16 – 10022 Carmagnola (TO)

Disclaimer: per tutelare la privacy dei Clienti di Anna&Anna gli annunci sono corredati di immagini fornite da modelle e modelli oppure sono create con il supporto dell’intelligenza artificiale. Per contattare l’agenzia è sufficiente chiamare il numero che trovate accanto a ogni annuncio.