Ad Alba riparte il mercato del sabato. In piazza Sarti i banchi "sfrattati" da via Maestra

E’ stata firmata dal sindaco di Alba, Carlo Bo, l’ordinanza per la riapertura dei mercati settimanali cittadini non più limitata ai soli banchi alimentari, ma ampliata ora agli altri settori merceologici in base a quanto disposto dall’Ordinanza regionale n. 58 del 18 maggio 2020. La disposizione dei banchi su ogni area mercatale è stata ripensata per garantire la massima sicurezza degli operatori e dei cittadini.



Il mercato del sabato in particolare, già da questa settimana, subirà alcuni cambiamenti: i banchi non alimentari tradizionalmente collocati lungo via Maestra, piazza Duomo, via Cavour e via Toppino sono temporaneamente trasferiti in piazza Sarti. Mantengono, invece, la loro dislocazione le bancarelle di piazza Garibaldi, piazza Cagnasso, il mercato dei produttori agricoli in piazza Prunotto e il Mercato della Terra in piazza Pertinace.



Gli ambulanti dovranno garantire pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell’avvio delle operazioni di vendita. Per tutti è obbligatorio l’uso delle mascherine, mentre quello dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani.

Nelle bancarelle di abbigliamento, invece, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per poter toccare in autonomia la merce; al contrario, i clienti del settore alimentare dovranno essere serviti dal venditore. Sarà necessario rispettare il distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico.



Le aree mercatali saranno presidiate dal personale di Polizia locale, Protezione civile e associazioni individuate dall’amministrazione per verificare il rispetto delle distanze sociali, il divieto di assembramento e gli accessi alla zona di vendita. Qualora venissero meno le condizioni di sicurezza a causa di un notevole afflusso, alla immotivata permanenza all’interno dell’area o al mancato rispetto delle norme sul distanziamento, il mercato potrà essere temporaneamente chiuso fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.



L’assessore al Commercio, Marco Marcarino: “Siamo soddisfatti di poter riaprire completamente anche il mercato del sabato. Ringraziamo gli ambulanti del centro storico per la disponibilità a spostarsi in modo da poter gestire al meglio il distanziamento. Chiediamo a tutti, operatori e utenti, la massima collaborazione con l’obiettivo comune di tornare a usufruire di questo importante servizio che da sempre caratterizza la nostra città”.