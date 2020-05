Limone Piemonte: rinnovata la gestione dell'Ufficio Turistico IAT

È stata siglata in questi giorni, da parte del Sindaco di Limone Piemonte Massimo Riberi e del Direttore f.f. dell’ATL del Cuneese Daniela Salvestrin , la convenzione per il rinnovo della gestione dell’Ufficio Turistico IAT collocato al piano terra dell’edificio municipale di Limone.

L’Ufficio Turistico di Limone Piemonte, gestito dall’ATL dal 2017, è stato oggetto negli ultimi anni di importanti migliorie come la dotazione di un monitor esterno, di un display digitale, di espositori per il materiale turistico informativo, nonché di nuovi dispositivi informatici (hardware e software), garantendo operatività su tutto l’arco dell’anno. Gli orari sono stati rimodulati ed ampliati per venire incontro alle esigenze di turisti e operatori locali.

“Rinnoviamo la convenzione con soddisfazione – dichiarano congiuntamente il Sindaco di Limone Piemonte Massimo Riberi e il Vicesindaco e assessore al Turismo Rebecca Viale - La scelta di affidare la gestione dell’ufficio turistico di Limone all’ATL del Cuneese, intrapresa dalla precedente amministrazione, si è rivelata vincente. Per questo abbiamo deciso di proseguire la collaborazione, perché siamo contenti di come l’attività di informazione e accoglienza turistica sia stata svolta in questi anni, grazie all'impiego di personale competente e qualificato, e nell'ottica di garantire una continuità gestionale ancora per i prossimi cinque anni”.