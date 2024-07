Da Tallinn a Cuneo per conoscere il gruppo MoreNews con TargatoCN e LavocediAlba [VIDEO]

Scrivere di sé non è mai semplice.

Da sempre sulle pagine delle nostre testate vi raccontiamo con passione la cronaca, le storie, i volti e gli eventi della Provincia di Cuneo, ma oggi facciamo una piccola eccezione per condividere con voi l'esperienza che ci ha visti collaborare con PRnews, azienda leader nel content marketing con sede a Tallinn (Estonia), che fornisce il posizionamento garantito dei contenuti sponsorizzati nei media online di tutto il mondo.

Il team di PRnews, visti i risultati raggiuntigrazie al posizionamento dei giornali del gruppo editoriale MoreNews, lo scorso maggio, ha deciso di visitare la sede principale del gruppo a Cuneo, in corso Nizza 16, conoscere e intervistare l'editore e fondatore Enrico Anghilante e il direttore Barbara Pasqua, insieme al team di TargatoCn, LavocediAlba e il reparto tecnico.

La loro visita è stata occasione per ripercorrere insieme la storia del gruppo, che ha alle spalle 24 anni di editoria online: un’avventura iniziata con SanremoNews e proseguita nel 2004 con TargatoCn, primo quotidiano online della provincia Granda e uno dei primi in Italia che, proprio quest'anno, ha spento le sue prime 20 candeline.





Oggi il nostro gruppo, con oltre 700mila lettori unici al giorno, vi racconta tante province del Piemonte, della Liguria e anche un pezzo di Lombardia, senza dimenticare MontecarloNews, Luganolife ed il giornale tematico dedicato all'enogastronomia (TravelEat).

Siamo orgogliosi di aver potuto raccontare a PRnews la storia e la crescita di MoreNews, una grande azienda che è prima di tutto una famiglia.

Il team estone ha poi avuto modo di visitare Cuneo, Alba, Mondovì, Sanremo e Montecarlo, una piccola parte dei territori che vi raccontiamo tutti i giorni, 365 giorni all'anno.

All'intervista hanno partecipato anche il Presidente della Provincia di Cuneo, Luca Robaldo e la sindaca di Cuneo, Patrizia Manassero - che ringraziamo per la disponibilità - proprio a dimostrazione di quanto sia importante la sinergia con le istituzioni per promuovere e raccontare il nostro territorio attraverso le pagine dei nostri quotidiani online.

Un percorso lungo oltre vent’anni, fatto di incontri, scambi e confronti. Un percorso in salita. La salita è faticosa, ci sono momenti in cui è necessario rifiatare, altri in cui mettere un passo davanti all'altro, ma la salita è anche crescita, progressione. Ed è con la stessa passione che ci ha condotti fin qui e che proseguiremo il nostro cammino.