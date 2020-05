Cuneo: militare spara alla compagna nel parcheggio dell'Auchan e poi si denuncia alla polizia (VIDEO)

A richiamare l'attenzione delle forze dell'ordine sulla scena del delitto una telefonata al 112 effettuata dallo stesso Borgheresi verso le 17.34 - militare fiorentino del'78 non in servizio in Regione, divorziato e senza precedenti penali - per autodenunciarsi; contestualmente una pattuglia della Digos impegnata nei controlli relativi al distanziamento sociale e in transito vicino al centro commerciale l'ha notato, in stato confusionale. L'uomo si è consegnato senza difficoltà. Si presuppone - grazie alle testimonianze raccolte, di testimoni che hanno sentito esplodere i colpi di pistola - che l'omicidio sia avvenuto 40 minuti circa prima della telefonata.