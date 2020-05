Cuneo, "vera" riapertura per bar e ristoranti: le impressioni di esercenti e clienti (VIDEO)

L'aperitivo in compagnia è immediatamente tornato in voga mentre per quanto riguarda le cene fuori sembra esserci maggiore prudenza, almeno per il momento.

Tante persone in giro per il centro di Cuneo nella serata di sabato, la prima di "vera" apertura al pubblico per bar e ristoranti.

La sensazione è che la voglia di uscire di casa sia grande, soprattutto tra i più giovani ma per il ritorno alla piena normalità si dovrà aspettare ancora un po' di tempo.

In una serata segnata anche dalla pioggia abbiamo chiesto alcune impressioni ad esercenti e clienti dei locali cuneesi.