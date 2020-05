Finito il lockdown, ricominciano gli incidenti: 3 i feriti oggi sulle strade della Granda

Abituati al quotidiano appuntamento con i numeri legati al Covid-19, sembra insolito tornare a scrivere di sanità esulando dall'infezione da coronavirus, ma con il via libera alla circolazione e la ritrovata libertà fuori di casa, era inevitabile che il bollettino sanitario tornasse a far registrare incidenti di varia natura.

Nella Granda, il bilancio di oggi non registra fortunatamente vittime, ma sono tre le persone costrette a ricorrere alle cure del 118, per incidenti occorsi a Saluzzo, Pamparato e Roburent.

Il primo, nella capitale del Marchesato, ha visto la ciclista D.G. scontrarsi con la portiera aperta di un'automobile in via Savigliano: la diagnosi parla di politrauma, e per lei è stato disposto il trasferimento all'ospedale di Savigliano.

Sulla provinciale 164, a Pamparato, il 45enne W.F. di Fossano è finito fuori strada alla guida della sua moto, venendo quindi elitrasportato a Mondovì in codice giallo.

Altro codice giallo a Roburent, dove il ciclista M.A. di Villanova Mondovì, 62 anni, ha riportato un trauma da caduta, venendo trasportato all'ospedale di Mondovì.