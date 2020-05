Il silenzio della politica sulla situazione della statale del Colle della Maddalena, teatro di un altro incidente

Egregio direttore di targatocn

Ho letto sulla vostra testata on line l’articolo di cronaca relativo all’incidente stradale che ieri sera 25 maggio 2020 ha coinvolto un TIR appena uscito dallo stabilimento delle Fonti di Vinadio, andando fuori strada: auguro al conducente pronta guarigione.

Questo fatto si abbina in modo preoccupante con un altro molto recente, datato 12 maggio 2020, dove un altro TIR ha subìto un ulteriore incidente stradale poco fuori l’abitato di Aisone. E qui torniamo all’annoso problema dimenticato in questi tempi di coronavirus, ma non solo: la strada statale 21 del colle della Maddalena è assolutamente indeguata per il volume di traffico pesante che quotidianamente la percorre: questi incidenti ravvicinati sono dei “campanelli di allarme”, nel lessico della sicurezza sul lavoro verrebbero definiti “near miss”. Soluzioni? Manco a parlarne.

E la variante di Demonte, data per certa da tutte le forze politiche comprese quelle del M5S che adesso è al Governo, bloccata per un motivo più che pretestuoso e che non si vuole dipanare; quelle di Aisone e di Vinadio non sono nemmeno state lontanamente immaginate. Altri sistemi di viabilità come una ferrovia? Magari! Oppure una bretella destinata al traffico pesante lungo il lato orografico destro del fiume Stura? Nulla, assolutamente nulla.

E i politici e gli amministratori del territorio continuano tranquillamente ad essere tutti latitanti: dove sono e soprattutto cosa fanno i vari rappresentanti eletti dal popolo? Ricordiamo che al governo abbiamo pure una Ministra che rappresenta questo territorio provinciale l’on.Fabiana Dadone del M5S, che non ho mai visto in valle Stura né ho mai sentito proferire una parola in merito.

Ma pure i vari deputati Ciaburro (che è della vallata!), Gastaldi, Costa, Gribaudo, il sen.Bergesio, il Governatore Cirio (adesso potrebbero ripartire i cantieri per le opere pubbliche come in una sorta di piano Marshall bis, ma si sente parlare solo più di asti-Cuneo e Pedemontana), il Prefetto Russo, il Presidente della Provincia di Cuneo Borgna, i vari Sindaci dei comuni della Valle Stura e il Presidente della Unione Montana Valle Stura Loris Emanuel, l’ANAS, la Lega ambiente circolo di Cuneo (da me personalmente più e più volte contattata e rimasta sempre in religioso silenzio): tutti assenti ingiustificati, tutti ad attendere il morto prima di fare qualcosa.

Intanto, quando questo prima o poi accadrà (con i rischi e le probabilità purtroppo non si scherza), essendo colpa di tutti sarà colpa di nessuno, con buona pace di chi ci lascia le penne: poco importa se sarà un abitante o un conducente di TIR, sarà sempre un evento prevedibile e pertanto ingiusto. Vergogna!

Ezio Barp