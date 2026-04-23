Maxi sequestro di cocaina a Cuneo: 10 kg rinvenuti sotto un metro di terra in un orto. Se venduta avrebbe fruttato 2,5 milioni di euro [VIDEO]

Era stato nascosto all’interno di un orto in una zona porte della città, interrato in profondità, l’ingente quantitativo di cocaina – 10 chilogrammi – al centro del sequestro operato dal Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Cuneo.

La perquisizione e il successivo sequestro dello stupefacente sono avvenuto in esecuzione di un decreto emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cuneo.

La droga era suddivisa in panetti recanti le effigi di case d’alta moda e di maison di orologeria di lusso, marchi che nel mercato illegale sono utilizzati per indicare la provenienza e la qualità dello stupefacente.

Il valore dello stupefacente, considerato un livello di purezza che ne presuppone un generoso taglio, prima dell’immissione sul mercato al dettaglio, viene stimato prudenzialmente in 2,5 milioni di euro.

Quattro le persone arrestate in flagranza di reato per la detenzione della cocaina, tutte di origine albanese e con vincoli di parentela tra di loro.

Durante le successive perquisizioni domiciliari sono stati inoltre rinvenuti circa 1.500 euro in contanti, sequestrati in quanto ritenuti provento dell’attività illecita, nonché materiale per il confezionamento e un bilancino di precisione.

La posizione degli arrestati è ora al vaglio dell’autorità giudiziaria.

I DETTAGLI DELL'OPERAZIONE [VIDEO]