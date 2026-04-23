Violenza sessuale e rapina: manette per un 20enne impiegato in una cooperativa del Cuneese

La Polizia di Stato di Torino ha arrestato un 20enne di nazionalità gambiana con l'accusa di violenza sessuale e rapina su una giovane donna a Dora Vanchiglia, a Torino. L'arresto, avvenuto l'8 aprile scorso; il giovane è stato rintracciato sul luogo di lavoro, una cooperativa situata a Marene dove era impiegato da alcune settimane.

I fatti risalgono a metà dicembre scorso quando la vittima, rincasando da sola dopo una serata con amici, veniva avvicinata nel quartiere da uno sconosciuto che le sbarrava la strada. L'uomo, con atteggiamento insistente, le rivolgeva richieste a sfondo sessuale.

Donna aggredita e palpeggiata

Al rifiuto della donna, lo straniero l'ha aggredita bloccandola e palpeggiandola con violenza. La vittima ha tentato di divincolarsi e iniziava a chiedere aiuto ma l’aggressore, approfittando della situazione, le ha sottratto il portafoglio e il telefono cellulare. Solo l’intervento di un passante, attirato dalle grida, ha costretto il malvivente a darsi alla fuga.

Riconosciuto dalla foto

Le indagini, immediatamente avviate dagli investigatori della Squadra Mobile di Torino, hanno consentito di individuare il 20enne attraverso l’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza di un negozio dove lo straniero il giorno dopo aveva usato il bancomat della vittima. Determinante è stato anche il riconoscimento fotografico effettuato dalla ragazza.



