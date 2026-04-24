Asti, blitz dei Carabinieri: arrestato un 47enne. Sequestrati 22 kg di cocaina e un arsenale di armi illegali [VIDEO]

Un'operazione silenziosa e capillare, costruita giorno dopo giorno, ha portato i Carabinieri del Comando Provinciale di Asti a infliggere un duro colpo al traffico di stupefacenti e al detenuto illegale di armi. L'arresto è avvenuto lo scorso 20 aprile e ha portato al sequestro di 22 chilogrammi di cocaina e di un vero e proprio arsenale.

Da tempo i militari avevano intensificato i controlli in alcune zone ritenute sensibili, raccogliendo piccoli segnali che, presi singolarmente, potevano sembrare irrilevanti: movimenti sospetti, frequentazioni ricorrenti, brevi incontri. Si tratta della tipica attività di presenza costante, fatta di pattugliamenti, osservazione e conoscenza diretta del contesto locale.

Il blitz in via Vayra e via Pallio

Il giorno dell'intervento è arrivato a seguito dell'ennesimo riscontro investigativo. Alle ore 14:00 del 20 aprile, i Carabinieri hanno avviato il blitz, intervenendo con precisione in un'operazione pianificata nei minimi dettagli. L'uomo è stato fermato senza possibilità di fuga, mentre i militari procedevano alle perquisizioni.

La prima perquisizione è stata eseguita presso l'abitazione di un 47enne, di nazionalità albanese e pluripregiudicato, situata in Asti, via Vayra. All'interno sono stati rinvenuti una modica quantità di sostanza stupefacente e tre pistole: una nell'appartamento, una nell'autorimessa e una a bordo dell'autovettura in uso all'indagato.

Gli investigatori si sono quindi spostati presso un secondo immobile, via Pallio, nella disponibilità dell'uomo. In tale luogo è stata rinvenuta l'ingente quantità di stupefacente, oltre ad altre due armi clandestine.

Un bilancio di assoluto rilievo

Il bilancio complessivo dell'operazione è di assoluto rilievo: sequestrati 22 chilogrammi di cocaina, che sul mercato corrispondono a circa 100 mila dosi per un valore di 5 milioni di euro; 5 pistole provento di furto – di cui una con matricola abrasa – un silenziatore artigianale e oltre 200 munizioni, comprese alcune da guerra, nonché materiale per la pesatura ed il confezionamento dello stupefacente.

L'uomo è stato arrestato e condotto presso la Casa Circondariale di Alessandria. "Un colpo importante – sottolineano i Carabinieri – reso possibile non da un singolo intervento, ma da un costante lavoro di controllo e presenza sul territorio".

L'operazione, e l'attività d'indagine, terminata in ogni suo aspetto, rappresenta un esempio concreto di come l'attività quotidiana dei Carabinieri – fatta di attenzione, pazienza e profonda conoscenza del tessuto locale – possa tradursi in risultati incisivi nella lotta alla criminalità.