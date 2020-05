Hai scarsa ricezione? Un ripetitore di rete GSM è essenziale!

La rete mobile wireless è il mezzo di comunicazione più utilizzato al mondo. Una delle lamentele più frequenti da parte degli utenti è la "scarsa ricezione". È qui che entra in gioco l'industria degli amplificatori di rete mobile! Questi strumenti offrono una soluzione semplice e di qualità che ti consente di chiamare senza problemi con il tuo telefono cellulare all'interno di case ed edifici. Il ripetitore riceve il segnale del telefono cellulare tramite antenna, lo rinforza e quindi lo trasmette nella stanza desiderata. Un amplificatore (o ripetitore) è un dispositivo che garantisce una buona ricezione di un segnale GSM, 3G, 4G, in spazi difficili da coprire: locali commerciali, uffici o abitazioni. Come suggerisce il nome, un ripetitore gsm riproduce un segnale identico. Lo "cattura" in un posto, quindi lo "trasporta" in un altro posto più comodo per te. La modalità operativa di un amplificatore è molto semplice: un'antenna ricevente viene utilizzata per ricevere il segnale inviato dai vari operatori. Questo segnale viene amplificato e diffuso all'interno dei locali di qualsiasi struttura. Un amplificatore di rete può essere utilizzato contemporaneamente da un gran numero di utenti senza causare rallentamenti. Esistono diversi modelli di ripetitori / amplificatori in grado di amplificare tutti i segnali. I ripetitori si adattano perfettamente alle dimensioni e alle esigenze di ogni utilizzatore: ogni installazione è studiata per ottimizzare l'efficienza dell'apparecchiatura in base alla superficie da coprire. Alcuni ripetitori possono coprire addirittura aree che vanno dai 500 ai 3000 mq. Però è importante sapere che ogni smartphone funziona a una frequenza specifica. Infatti, per la comunicazione vocale e SMS (GPRS ed EDGE), le due frequenze più comuni in Italia sono 900 e 1800 MHz. La frequenza più comune e standard utilizzata a livello globale è 900 MHz, mentre 1800 MHz è una banda aggiuntiva. L'utilizzo di un ripetitore è indicato in tutte quelle situazioni dove il segnale è scarso e consente di amplificare anche il peggiore segnale cellulare, indipendentemente dalla tua posizione.