Lutto a Cavallermaggiore per la scomparsa di Mauro Alocco, ex presidente del Comitato Ascanio Sobrero

Lutto a Cavallermaggiore per la prematura scomparsa di Mauro Alocco. Figura di riferimento per la sua grande conoscenza della città, è scomparso ieri all’età di 60 anni al termine di una malattia che lo affliggeva da tempo.

Ingegnere, negli ultimi anni era impegnato soprattutto all’estero, ma non ha mai dimenticato la sua città. Esperto della storia sia delle persone semplici che dei grandi del passato era presidente del Comitato Ascanio Sobrero ed era membro attivo del gruppo storico Cavalar. Aveva fondato nel 2015 insieme agli amici Giulio Fumero e Dario Milano il comitato “100 + 70” che commemorava il centenario della prima guerra mondiale, nucleo fondatore del gruppo Cavalar. Si era inoltre occupato della pubblicazione di alcuni manoscritti storici.

"Conoscevo Mauro da sempre - racconta Giulio Fumero presidente del Gruppo Alpini di Cavallermaggiore - aveva fatto il Liceo a Bra, per poi laurearsi in ingegneria civile, era veramente una brava persona. Un grande appassionato di storia locale, aspetto che abbiamo spesso curato anche insieme”.

“Amava la storia e amava raccontarla - ricorda il sindaco di Cavallermaggiore Davide Sannazzaro - Perdiamo una bellissima persona, un personaggi positivo, punto di riferimento per l’intera città”.

Impegnato in politica prima come militante della Dc, Alocco negli anni 70’ e ’80 è stato anche impegnato come assessore sotto il sindaco Mana e poi come vice sindaco con Piero Grande.

Lascia la moglie, Carla Orlanda, e due figli Margherita e Giacomo.

Il rosario si svolgerà presso l'ala comunale oggi, sabato 30 maggio alle ore 20.30. I funerali lunedì 1° giugno alle ore 10.30.