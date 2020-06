Webinar di Confartigianato: rischi e opportunità nel settore alimentare

In questa fase di convivenza con il virus, è necessario rispettare delle precise misure di sicurezza per limitare i rischi di contagio da coronavirus ed elaborare protocolli specifici.

- Come gestire l'accesso dei dipendenti in azienda

- Come gestire l'accesso dei clienti in azienda

- L'obbligo di conservazione delle prenotazioni per 14 giorni per la ristorazione. Come gestire tale adempimento