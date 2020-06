L’Istituto per Beni Musicali in Piemonte rappresenterà Saluzzo tra gli archivi della regione nel Festival Archivissima

L’Istituto per i Beni Musicali in Piemonte è una delle oltre 180 realtà italiane che parteciperà ad Archivissima, il Festival nazionale degli archivi, che si svolgerà tra il 5 e l’8 giugno prossimo.

Nato dal successo dell’iniziativa "La Notte degli Archivi" che dal 2016 apre al pubblico le porte degli archivi torinesi in una serata di letture, spettacoli, visite e approfondimenti, il festival assume quest’anno una dimensione nazionale e si svolge completamente in digitale.

In particolare la partecipazione dell’Istituto riguarderà proprio "La Notte degli Archivi" il grande evento che aprirà il Festival nella serata del 5 giugno.

"Il format originale della Notte – spiegano gli organizzatori dell’associazione Archivissima – avrebbe dovuto prevedere iniziative serali “dal vivo” in tutti gli archivi italiani, con l’Istituto per i Beni Musicali in Piemonte a rappresentare Saluzzo tra altri 50 archivi di ogni angolo del Piemonte. Le incertezze organizzative dovute all’epidemia ci hanno spinti fin dai primi momenti a riformulare l’intera iniziativa in digitale: se verrà meno l’emozione insostituibile di una visita dal vivo, è anche vero che ad ogni archivio partecipante sarà possibile valorizzare la propria attività ben oltre il livello locale".

L’edizione 2020 ha come tema centrale le donne protagoniste di processi di cambiamento ed innovazione. Per questo l’Istituto per i Beni Musicali in Piemonte ha scelto di partecipare con un focus sulla figura di Luisa Manfredi King, musicista e comandante partigiana cui è dedicato un ampio fondo di volumi e dischi donato all’IBMP dal fratello architetto Gabriele Manfredi.

In sostituzione alla visita guidata alla biblioteca presso la Biblioteca dell’Istituto nel Monastero dell’Annunziata a Saluzzo e alla presentazione del diario partigiano di Luisa Mafredi King Ero proprio “uno” di loro” edito da Seb27, doppio evento annunciato per la versione “dal vivo” del festival, l’Istituto parteciperà attraverso la produzione di un podcast e di un video.

Dalle ore 18 del 5 giugno sarà dunque ascoltabile sulla pagina di Archivissima il podcast curato da Silvia e Valeria Micioni che traccia un audio-ritratto della figura di Luisa Manfredi King ( https://www.archivissima.it/eventi/151-luisa-manfredi-king-musicista-partigiana).

Il podcast, insieme a un altro centinaio di audio prodotti dai principali archivi italiani, andrà a costituire uno straordinario corpus digitale tutto da ascoltare, il primo al mondo nel suo genere.

Sempre il 5 giugno, dalle 18 fino a oltre l’una di notte,verrà trasmessa sulla pagina Facebook di Archivissima e in condivisione su quelle degli archivi una grande maratona video che costituirà un viaggio nel patrimonio storico italiano. Alle ore 22.40 sarà il turno del documento video inedito dell’Istituto per i Beni Musicali in Piemonte, che approfondisce diversi aspetti del fondo Manfredi King.

Sia i podcast sia i video resteranno fruibili dopo il festival nel grande archivio digitale curato dall’associazione Archivissima, insieme ad altre centinaia di audiovisivi, immagini e narrazioni provenienti dagli archivi di ogni parte d’Italia.

Il programma completo del festival prevede, oltre al ricco programma de La Notte degli Archivi, quattro giornate di incontri digitali, mostre virtuali e occasioni di confronto per consentire al grande pubblico di scoprire tesori culturali troppo spesso ancora inesplorati.

Il programma del festival è al link https://www.archivissima.it/programma LINK Il sito del festival: https://www.archivissima.it/ Pagina dedicata all’IBMP sul sito: https://www.archivissima.it/gli-archivi/143-istituto-per-i-beni-musicali-in-piemonte

