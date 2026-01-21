Alla Fondazione Ferrero di Alba un convegno dedicato a “Emangioepitelioma epitelioide e sarcomi”

La Fondazione Ferrero ospita giovedì 29 gennaio un convegno dedicato a “Emangioepitelioma epitelioide e i sarcomi”. Un evento promosso da EHE Italia, in collaborazione con l’Italian Sarcoma Group (Isg), che nasce con l’obiettivo di creare un ponte tra la comunità scientifica e il territorio, affrontando il tema dei sarcomi con un doppio sguardo: specialistico e divulgativo.

La giornata si articola in tre momenti complementari, pensati per valorizzare il dialogo tra ricerca, clinica e cittadinanza.

La prima sessione, riservata ai professionisti della ricerca, è dedicata all’incontro tra laboratori impegnati nello studio dei sarcomi. Verranno presentati progetti in corso e opportunità di collaborazione, con l’intento di favorire sinergie tra centri di eccellenza e promuovere una rete condivisa di conoscenze e competenze.

La seconda sessione, rivolta a medici e specialisti, sarà interamente dedicata all’emangioendotelioma epitelioide (EHE), una neoplasia vascolare rara e complessa. Verranno approfonditi i principali aspetti clinici e gestionali: dalla corretta diagnosi istologica alla ricerca traslazionale, passando per le opzioni terapeutiche chirurgiche, radioterapiche e farmacologiche, fino alla discussione di casi clinici emblematici. L’incontro rappresenta un momento di aggiornamento e confronto multidisciplinare tra esperti impegnati nella cura dei sarcomi.

La terza sessione, aperta al pubblico e alla cittadinanza, è dedicata al dialogo diretto tra medici, ricercatori, pazienti e associazioni. Attraverso un linguaggio accessibile e una moderazione professionale, l’incontro intende offrire strumenti di comprensione sui sarcomi, favorendo una cultura della consapevolezza e del riferimento. Interventi clinici, testimonianze e riflessioni associative si alterneranno per affrontare dubbi comuni, chiarire le differenze tra i vari tipi di tumori e valorizzare il ruolo della ricerca e della rete sociale. L’obiettivo è quello di costruire uno spazio condiviso, dove la conoscenza scientifica si intreccia con l’esperienza vissuta, aprendo prospettive di speranza e cambiamento.