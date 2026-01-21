Oasi Giovani tra i beneficiari del Bando Fiducia della Fondazione Crc

È stato firmato nelle scorse settimane il cosiddetto grant agreement “(letteralmente: “accordo di sovvenzione”) tra la Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo e Oasi Giovani Ets. L'ente saviglianese, così come altre nove realtà del terzo settore, è stato infatti selezionato come uno dei beneficiari del Bando Fiducia della Crc, con il progetto “Un’oasi che cresce”. Potrà godere di un contributo di 240.000 euro, suddiviso in quattro tranche, e di un percorso di crescita, accompagnamento e formazione personalizzato.

Il bando Fiducia, iniziativa sperimentale promossa dalla Fondazione Crc nel corso del 2025, ha l’obiettivo di sostenere lo sviluppo e la programmazione strategica degli enti del Terzo Settore della Granda che erogano servizi a beneficio della comunità. Ciò in maniera innovativa, superando la logica del finanziamento a servizi e progetti, e lavorando insieme alle organizzazioni del terzo settore per accrescere il loro potenziale e l’impatto sulla comunità delle loro azioni.

Il grant agreement è dunque il frutto di un percorso che i dieci enti selezionati, tra cui Oasi, hanno realizzato tra settembre e novembre, affiancati dal partner tecnico Human Foundation e dalla Fondazione Crc. Il documento contiene il piano delle attività previste per il prossimo quadriennio con costi, indicatori, cronoprogramma e focus sull’area strategica di miglioramento sui cui i singoli enti lavoreranno in questi anni per strutturare maggiormente la propria organizzazione.

Nel caso di Oasi Giovani, il contributo economico ed il percorso di accompagnamento della Fondazione Crc saranno investiti in particolare in attività di riorganizzazione interna e in iniziative di supporto alla sartoria sociale e al Centro educativo post-scolastico.

«Con la firma del patto – afferma Mauro Gola, presidente di Fondazione Crc – prende avvio la parte operativa del bando Fiducia, l’iniziativa con cui intendiamo sperimentare su scala provinciale un approccio innovativo. Il nostro obiettivo è superare il rapporto tradizionale tra chi eroga il contributo e chi ne beneficia e accompagnare le dieci realtà selezionate in un percorso di crescita pluriennale, basato sulla reciproca fiducia e finalizzato a far crescere il capitale sociale delle nostre comunità».

«Siamo molto grati alla Fondazione Crc per averci selezionato tra i destinatari del Bando Fiducia – commenta il presidente di Oasi Giovani Gianfranco Saglione –. Non solo per il consistente contributo ma anche per l'innovativa attività di supporto e formazione che ci verrà fornita. Essere nella rosa dei beneficiari, realtà prestigiose ed affermate, rappresenta un motivo di orgoglio, un riconoscimento all'attività che Oasi porta avanti da decenni sul territorio».



