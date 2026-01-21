A Mondovì si presenta "Crossdresser – Stefano e Stefania dentro di me"

Sabato 24 gennaio, alle 15.30, presso ADM Formazione in a Mondovì (via Cuneo 72/C ), Alpi del Mare S.c.s.o. organizza la presentazione del libro Crossdresser – Stefano e Stefania dentro di me, pubblicato da Mursia Editore e scritto da Stefano Ferri.

L’evento sarà un’occasione preziosa per incontrare l’autore e approfondire il percorso personale e umano che ha dato vita al libro. Attraverso le sue parole, Ferri accompagna il lettore in un racconto intimo e autentico, capace di mettere al centro il tema dell’identità e della complessità dell’essere sé stessi, oltre gli stereotipi e i giudizi.

La presentazione non sarà solo un momento letterario, ma anche uno spazio di dialogo e confronto su temi di grande attualità come il rispetto, l’accettazione e il bullismo.

L’incontro prevede un dialogo aperto con l’autore e ampio spazio alle domande del pubblico, per favorire uno scambio diretto e partecipato. Mondera Paola Marocco.

L’ingresso è libero e aperto a tutte e tutti