A Monforte d’Alba un incontro per le scuole in occasione della Giornata della Memoria

Al via l’ottava edizione di Vivolibro, il progetto biennale della Fondazione Bottari Lattes dedicato alle scuole e ai più piccoli, nato nel 2012 con la volontà di formare giovani lettori attraverso eventi culturali e laboratori didattici.

Anche quest’anno il primo appuntamento si svolge nell’ambito della Giornata della Memoria ed è dedicato alla studenti e alle studentesse della Scuola Secondaria di Primo Grado di Monforte d’Alba.

Lunedì 26 gennaio al Teatro Comunale sarà proiettato il film Il figlio dell’altra (2012). Diretto dalla regista francese Lorraine Lévy, la storia affronta in modo profondo e originale alcuni dei temi legati al conflitto tra Israele e Palestina. Joseph è un giovane israeliano che vive a Tel Aviv, mentre Yacine è palestinese e vive nei territori occupati della Cisgiordania. Le madri dei dueragazzi scoprono che per errore, poco dopo il parto, i bambini sono stato scambiati. Le rispettive famiglie iniziano a frequentarsi, dando modo ai protagonisti di confrontarsi sul modo in cui è cambiato il loro destino a causa dello scambio di identità.

In primavera si entrerà nel vivo della nuova edizione, con workshop, attività e laboratori che ruoteranno intorno ai temi del rispetto dell’altro e della natura, della biodiversità e dellaconsapevolezza ambientale.

La Fondazione Bottari Lattes

La Fondazione Bottari Lattes è nata nel 2009 a Monforte d’Alba (Cn), dalla volontà di Caterina Bottari Lattes. Ha come finalità la promozione della cultura e dell’arte e l’ampliamento della conoscenza del nome di Mario Lattes (1923-2001) nella sua multiforme attività di pittore, scrittore, editore e animatore di proposte culturali. Mario Lattes è stato un testimone lucido e anticonformista, artista

di respiro internazionale, cui va il merito della diffusione in Italia di pittori e autori stranieri di grande valore. Fu direttore dell’omonima casa editrice, fondata dal nonno nel 1893, per lungo tempo punto di riferimento della scuola italiana. Tra le pubblicazioni scolastiche realizzate si ricorda l’antologia La biblioteca illustrata con i disegni di Mario Lattes per gli studenti delle scuole medie. La Fondazione Bottari Lattes non ha scopo di lucro. Porta avanti iniziative di studio e di ricerca culturale, curandole direttamente o in collaborazione con altri enti o istituzioni, e organizza progetti e appuntamenti culturali. Tra le principali attività: il Premio letterario internazionale Lattes Grinzane, il Premio biennale Mario Lattes per la Traduzione, mostre di arte e fotografia, i progetti per le scuole come Vivolibro, i convegni. La sede della Fondazione Bottari Lattes (via Marconi 16, Monforte d’Alba) conserva la Biblioteca Mario Lattes, l’Archivio delle carte di Mario Lattes e di altri fondi documentali in possesso della Fondazione e la pinacoteca Mario e Caterina Lattes, che fa parte nella rete degli Istituti Culturali piemontesi. Nel 2017 la Città di Torino-Presidenza del Consiglio Comunale ha intitolato a Mario Lattes i giardini pubblici di Piazza Maria Teresa, come riconoscimento all'impulso culturale profuso da Lattes nei suoi tanti impegni e iniziative portati avanti nel capoluogo piemontese. Nel 2023, a cento anni dalla nascita di Mario Lattes, la Fondazione ha celebrato la ricorrenza con una pubblicazione, due mostre e vari incontri a lui dedicati, mettendo in luce quali e quante fossero le diverse anime dell’artista torinese.