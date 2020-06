"Ovunque noi giochiamo": un successo gli Smart Games 2020

Gli ultimi secondi del mese di maggio hanno coinciso con la definitiva chiusura di questi giochi “virtuali” che hanno saputo entusiasmare intere famiglie; partiti ufficialmente domenica 10 maggio, gli “Smart Games 2020”, seppur con finalità diverse, questo evento, ha sostituito i Giochi Nazionali Estivi di Varese, previsti per giugno e annullati per la terribile emergenza sanitaria Covid-19 che sta investendo l’intera Italia, ma non ne cambia la loro filosofia: nessuno resti escluso.

“Ovunque noi giochiamo”, salotto, bagno, giardino, corridoio, garage, non importa perché dal 10 al 31 maggio le case degli atleti Special Olympics di tutta Italia sono diventati dei veri e propri luoghi di pratica sportiva; telecronisti, registi e allenatori per l’occasione, sono state le mamme, i papà, i nonni, che hanno guidato a suon di incitamenti e misurazioni le varie prove di questi atleti speciali.

“Virtuali sì, ma non per questo è mancato l’impegno da parte dei ragazzi, i quali si sono dimostrati ancora una volta di più, veri esempi di vita per tutti; a nome della “famiglia” Amico Sport desidero ringraziare tutte le famiglie per l’impegno e la disponibilità dimostrata, il comune di Cuneo che, come sempre è sensibile alle iniziative di Special Olympics e ha voluto sostenere questo evento con il suo patrocinio e la divulgazione sul sito istituzionale, ma una grande GRAZIE va a tutti i nostri atleti per lo spirito sportivo dimostrato e arrivederci al prossimo autunno, Covid-19 permettendo”, dichiara Cristina Bernardi, presidente della ASD Amico Sport.