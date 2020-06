Arrestarono, appena 15 ore dopo il delitto, l’assassino di Anna Piccato: encomio semplice per i Carabinieri di Cuneo, Saluzzo e Barge

I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Cuneo, della Compagnia di Saluzzo e della Stazione di Barge hanno ricevuto oggi, in occasione del 206esimo anniversario della fondazione dell’Arma, l’encomio semplice del Comando Legione Carabinieri “Piemonte e Valle d’Aosta”.

Il riconoscimento giunge ai militari dopo la brillante attività investigativa che ha permesso di arrestare Daniele Ermanno Bianco, l’assassino di Anna Piccato, uccisa la mattina del 23 gennaio 2019 a Barge.

Il cadavere della donna era stato rinvenuto all’interno dei “Giardini di Annonay” da due persone, residenti poco lontano. Sin da subito il quadro faceva propendere all’omicidio.

Le indagini dei Carabinieri, coordinati dalla Procura della Repubblica di Cuneo, non avevano tralasciato nulla: gli inquirenti avevano battuto a tappeto ogni pista, utilizzando i “vecchi metodi”, in quanto nella zona non erano possibili rilievi utilizzando - ad esempio - immagini dei sistemi di videosorveglianza.

L’attività investigativa aveva dato i suoi frutti. A 15 ore di distanza dall’omicidio Bianco, 40enne residente in paese, noto alle Forze dell’ordine per reati contro il patrimonio, era finito in manette.

Determinanti per incastrare l’omicida erano stati i filmati dei sistemi di videosorveglianza: i Carabinieri avevano acquisito le immagini di 15 telecamere private, che avevano permesso di ricostruire al minuto gli ultimi movimenti di vittima e sospettato, e quindi di smontare, momento per momento, le contraddizioni emerse nel corso del primo interrogatorio. Sino alla confessione resa dall’omicida.

Oggi, con l’encomio semplice, il Comando della Legione Carabinieri Piemonte e Valle d’Aosta riconosce ai “suoi” militari “esemplare abnegazione, spiccato intuito investigativo e profondo senso del dovere” che hanno permesso un’“articolata attività d’indagine che consentiva di arrestare l’autore di efferato omicidio di anziana donna a scopo di rapina”. Un’operazione che ha ottenuto “pubblico e unanime plauso, esaltando il prestigio e l’immagine dell’Istituzione”.

A ricevere l’encomio, il capitano (ora in congedo) Giampaolo Canu, all’epoca comandante del nucleo investigativo dell’Arma provinciale, il capitano Giuseppe Beltempo, comandante della compagnia Carabinieri di Saluzzo, i luogotenenti Silvio F. Tonello, Natale Distefano, Giancarlo Usai e Roberto Lecca, i marescialli maggiori Roberto Tribolo, Cristiano Cardillo, Niko Luciano, Emanuele Salvicchi, il maresciallo Guglielmo Manfredi, il brigadiere capo Oscar Kasermann, il vicebrigadiere Puddu Florian, il carabiniere scelto Vincenzo Napolano e il carabiniere Roberto Ramadori.