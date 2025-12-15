Resta in prognosi riservata la bambina coinvolta nell'incidente sulla Fondovalle, fuori pericolo la mamma

Resta in prognosi riservata la bambina di 6 anni che è stata coinvolta in un incidente stradale avvenuto nella serata di venerdì 12 dicembre, sulla Fondovalle Tanaro, all'altezza di Clavesana.

La piccola, ricoverata in chirurgia al Regina Margherita, ha riportato un trauma cranico, addominale e agli arti . Quando è avvenuto l'incidente stava viaggiando a bordo dell'auto con la mamma sulla sprata provinciale 12 quando, per dinamiche al vaglio degli inquirenti, si è verificato un violento scontro con un furgone.

Madre e figlia, estratte dal veicolo grazie all'intervento dei Vigili del Fuoco intervenuti con le squadre di Bra e Garessio, oltre al personale sanitario del 118 e i Carabinieri, sono state trasferite d'urgenza a Torino, rispettivamente al CTO e al Regina Margherita.

La donna ha riportato un trauma addominale e rimane ricoverata in ospedale, ma è fortunatamente fuori pericolo.