Bed Blue Sky: un cielo stellato per il tuo soggiorno

Paolo Cane, dopo 16 anni come manager in una struttura alberghiera improntata sul benessere, decide di mettersi in proprio ristrutturando diverse proprietà di famiglia alle quali è particolarmente affezionato. Il desiderio è di creare qualcosa che sia veramente suo, dove lui possa curare ogni dettaglio e accogliere i propri clienti italiani ed esteri. Progetto che aveva in testa da diversi anni ma che prende forma ora dopo attente valutazioni e interventi a livello strutturale nelle sue proprietà.

Da dall’idea al progetto alla nascita di Bed Blue Sky: una catena composta da diverse tipologie di alloggi per le tue vacanze, a due passi da Montecarlo, si compone di due strutture: Stardust Casa Vacanze a Dolceacqua e Moonlight Bed and Breakfast a Perinaldo Località Curli.

Stardust è una Casa Vacanze nel cuore di Dolceacqua, recentemente ristrutturata dal proprietario Paolo, con gusto e attenzione ai dettagli, nel rispetto del Borgo storico. Su due livelli, all'entrata uno spazioso living accoglie gli ospiti con una cucina a vista, luminosa e moderna, una camera da letto accogliente e curata, dotata di TV satellitare LCD e un bagno con ampia doccia e prodotti cortesia esclusivi.

Una scala porta al vano superiore dove è stata realizzata una zona relax con divano e velux che permettere di accedere ad un terrazzo privato circondato dalle case in pietra tipiche del centro storico e con vista sul Castello Doria, attrezzato durante la bella stagione. A disposizione degli ospiti internet wi-fi, minibar, macchina Nespresso, bollitore, cassaforte. Su richiesta è possibile avere una culla e/o lettino per bambini.

Stardust è il posto ideale per rilassarsi, a due passi dal mare nella tranquillità del Borgo, immersi nella natura e a pochi chilometri dalla Costa Azzurra, Montecarlo e la più glamour Saint Tropez.

Moonlight è un Bed and Breakfast in Località Curli a Perinaldo in casa indipendente su due livelli, immersa nel verde e negli ulivi e nella tipica macchia mediterranea. Proprietà della Famiglia Cane da diverse generazioni, dall'idea del secondogenito Paolo è diventata da poco esclusivo Bed and Breakfast, dotato di ogni comfort, gode di una meravigliosa vista, l'occhio si perde tra i colori della vallata arrivando in poco al mare, albe e tramonti creano una luce magica nel salotto della villa all'entrata della casa in tutte le stagioni dell'anno.

Parcheggio privato per due auto e giardino curato circonda la proprietà avvolta da un silenzio ed una pace che sorprendono. Dal salotto con finestre panoramiche si arriva alla cucina con zona pranzo, camino e zona relax.

Al piano terra si trova anche una camera padronale con letto matrimoniale e finestra con vista su Perinaldo, bagno adiacente con vasca dotato di prodotti di cortesia esclusivi. Una scala in cotto porta al piano superiore dove c'è la seconda camera con letto alla francese e finestra che si apre sul giardino, una spaziosa cabina armadio e un bagno con doccia dotato di tutti i prodotti cortesia.

A disposizione degli ospiti internet wi-fi, TV satellitare LCD, minibar, macchina Napresso, bollitore. Su richiesta è possibile avere culla e/o lettino per bambini.

La colazione servita al mattino, soddisfa anche i clienti più esigenti, selezione di marmellate e piccola pasticceria, salumi e formaggi, pane appena sfornato, bevande calde e fredde e attenzione alle allergie e intolleranze.

Per maggiori informazioni:

Sito internet https://www.bedbluesky.it/

E-mail info@bedbluesky.it

Telefono +39 0184 231869

Mobile +39 339 7617280