Liceo “Vasco-Beccaria-Govone”: una scelta completa

Scegliere la Scuola Superiore di II grado è un momento decisivo per il percorso di crescita e al Liceo “Vasco-Beccaria-Govone” di Mondovì lo studente è realmente il protagonista del proprio domani. La nostra missione è offrire una solida formazione culturale – come dimostrano i percorsi universitari e lavorativi intrapresi dai nostri ex-allievi e dalle nostre ex-allieve, le classifiche di Eduscopio della Fondazione Agnelli e i risultati positivi dei molti nostri studenti e delle nostre studentesse al “semestre filtro” - che si inserisce in un ambiente attento alla persona e alle relazioni, garantendo ad ogni alunno e ad ogni alunna gli strumenti per costruire il proprio futuro con consapevolezza.

Accompagniamo, dunque, i nostri ragazzi e le nostre ragazze nel loro percorso con un ambiente su misura e con sette indirizzi, che possono far crescere le potenzialità di ciascuno di loro.

Mettiamo al centro il benessere e la crescita individuale attraverso attività mirate per consolidare il metodo di studio, percorsi di recupero e potenziamento, uno sportello di ascolto con professionisti esperti nell’ambito scolastico e lo sviluppo di preziose soft skills.

Cuore del nostro Liceo sono i nostri sette percorsi, tutti riconosciuti e costruiti secondo le indicazioni del Ministero dell’Istruzione.

Liceo Classico - Per chi vuole affinare capacità riflessive ed espressive, confrontandosi con traduzioni e tradizioni del sempre attuale mondo classico. Grazie al Biennio dei Linguaggi della Comunicazione, inoltre, gli studenti si mettono alla prova con scrittura creativa, linguaggi artistici e speaking in inglese.

Le iscrizioni per le classi Prime chiuderanno il 14 febbraio.

Le iscrizioni per le classi Prime chiuderanno il 14 febbraio. Siamo a tua disposizione per qualsiasi necessità o per un colloquio orientativo:

Segreteria Didattica (su appuntamento): 0174/558235

Email: orientamento@iliceimondovi.org

Costruiamo insieme il tuo futuro, mettendo le tue potenzialità al centro di una formazione attenta, solida e strutturata.