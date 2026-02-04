 / Economia

Cercasi meccanico manutentore industriale esperto

Valutiamo anche chi è già occupato - Massima riservatezza durante tutto il processo di selezione.

La Cartiera Pirinoli. azienda industriale strutturata e stabile, sta cercando per ampliamento organico, un meccanico manutentore industriale con esperienza, anche attualmente occupato, interessato a migliorare le proprie condizioni professionali.

Chi stiamo cercando

  • un meccanico manutentore con esperienza reale in ambito industriale;
  • una persona autonoma, affidabile, capace di risolvere problemi sul campo;
  • mentalità pratica, attenzione alla qualità del lavoro e rispetto delle procedure.

Cosa offriamo

  • contratto a tempo indeterminato;
  • retribuzione migliorativa, commisurata all’esperienza
    (valutiamo anche chi oggi ha già una buona posizione economica);
  • ambiente serio, impianti industriali veri, interventi programmati:
  • massima riservatezza durante tutto il processo di selezione.

Se oggi lavori e senti che la tua professionalità potrebbe essere valorizzata meglio, questa è un’opportunità da valutare con calma e in modo riservato. A volte migliorare non significa cambiare mestiere, significa cambiare contesto.

Invia il tuo CV o candidati a risorse.umane@pirinoli.it

I.P.

