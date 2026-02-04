 / Economia

Economia | 04 febbraio 2026, 18:18

Busca, prorogato il Canone Unico Patrimoniale 2026

La nuova scadenza è il 30 aprile

A seguito dell'internalizzazione del servizio di gestione del tributo, la Giunta Comunale (Delibera n° 4 del 14/01/2026) ha disposto una modifica straordinaria al Regolamento vigente.
 
Per la sola annualità 2026, il termine ultimo per il pagamento del Canone Unico Patrimoniale (occupazione suolo pubblico, esposizione pubblicitaria e canone mercatale) è posticipato:
- vecchia scadenza: 31 gennaio 2026;
- nuova scadenza: 30 aprile 2026.

Il differimento si è reso necessario per permettere il passaggio alla gestione diretta del servizio da parte del Comune, garantendo una corretta emissione degli avvisi di pagamento.


 

