Busca, prorogato il Canone Unico Patrimoniale 2026

A seguito dell'internalizzazione del servizio di gestione del tributo, la Giunta Comunale ( Delibera n° 4 del 14/01/2026 ) ha disposto una modifica straordinaria al Regolamento vigente.



Per la sola annualità 2026, il termine ultimo per il pagamento del Canone Unico Patrimoniale (occupazione suolo pubblico, esposizione pubblicitaria e canone mercatale) è posticipato:

- vecchia scadenza: 31 gennaio 2026;

- nuova scadenza: 30 aprile 2026.



Il differimento si è reso necessario per permettere il passaggio alla gestione diretta del servizio da parte del Comune, garantendo una corretta emissione degli avvisi di pagamento.



