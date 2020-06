Domani a Cuneo la Webinar di Confcommercio “Pandemia ed e-commerce”

Affrontare i cambiamenti determinati dalla pandemia da Covid-19 trasformandoli in opportunità: Confcommercio Cuneo è vicina alle proprie imprese per accompagnarle in questo difficile periodo aiutandole a trasformare in energia positiva le criticità.

“Con il lockdown – afferma Luca Chiapella, presidente di Confcommercio - Imprese per l’Italia di Cuneo - la tematica digitale ha subìto un’accelerazione enorme; la comunicazione via web, mantenere i contatti tra le persone e le aziende, le video conferenze, l’aver potuto continuare a lavorare confrontandosi, e fare squadra”.

Domani, mercoledì 17 giugno 2020, si terrà il secondo appuntamento, fruibile su due orari diversi, alle ore 14 e alle ore 15.45, dal titolo “Pandemia ed e-commerce”, che contribuirà a migliorare nelle imprese la digitalizzazione del processo di vendita; per gli associati sarà disponibile la piattaforma Zoom; i due orari sono pensati per permettere a tutti gli operatori – food e no-food – di poter partecipare.

I relatori: Luca Chiapella, presidente Confcommercio Cuneo; Marco Manfrinato, direttore Confcommercio Cuneo; Vincenzo De Simone chief executive officer di Genesis Mobile; Generoso Paolella, responsabile comunicazione di Genesis Mobile; Roberta Voiglio, marketing manager di Genesis Mobile Piemonte.

Il progetto è realizzato da Genesis Mobile, leader in ambito europeo su marketing e comunicazione.

“Confcommercio Cuneo – prosegue Chiapella - offre ai propri associati un

servizio altamente specializzato, per approfondire e sfruttare i sistemi digitali favore della propria azienda e dei propri dipendenti”.

Gli Associati di Confcommercio Cuneo – le cui aree di riferimento sono Cuneo, Borgo San Dalmazzo, Boves, Busca, Caraglio, Centallo, Chiusa Pesio, Dronero, Demonte, Limone e Peveragno – possono si possono prenotare con la modalità online lanciata sul sito www.confcommerciocuneo.it, Facebook, Instagram, Linkedin e Twitter oppure inviando una mail di richiesta alla segreteria associativa (info@confcommerciocuneo.it).

“Questi webinar – prosegue il presidente – affrontano tematiche profilate appositamente per gli operatori dei settori commercio, turismo e servizi; i tempi sono maturi per rendere ancor più digitale il nostro lavoro e rafforzare la fidelizzazione con la clientela”.