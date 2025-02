Intervento salva la vita a 13enne monregalese, la madre ringrazia i medici: “Fortunati ad avere centri ospedalieri e professionisti d’eccellenza”

Un intervento complesso quanto importante quello che è stato effettuato all’ospedale Molinette di Torino per un tredicenne del Monregalese, affetto da una rara patologia congenita, una malformazione adenomatoide cistica polmonare (CCAM).

“Prima che nostro figlio nascesse - spiega la mamma che preferisce rimanere anonima - sapevamo già, attraverso un'ecografia effettuata all'epoca al Sant'Anna di Torino, che vi era una malformazione al polmone ma ci avevano detto che, con il tempo, avrebbe potuto anche non comportare problematiche. Da sempre nostro figlio è stato più soggetto a bronchiti, ma negli ultimi anni la situazione si è aggravata. Lo scorso anno ha avuto una importante polmonite e a seguito di alcuni accertamenti abbiamo scoperto che era tutto collegato alla patologia che gli era stata diagnosticata in fase prenatale.

Non è stato facile per noi vedere nostro figlio in ospedale - prosegue la mamma -, non lo sarebbe per nessun genitore, ma fin da subito ci siamo fidati e affidati completamente prima agli specialisti del Regina Margherita e poi dell’ospedale Molinette, che operano in sinergia su diversi casi.

Ora nostro figlio è a casa, ha ripreso la scuola e sta bene. Siamo contentissimi e riteniamo di essere fortunati ad avere centri ospedalieri con professionisti d'eccellenza e tecnologie all'avanguardia. Troppo spesso sentiamo persone che si lamentano della sanità, ma credetemi ci sono persone che mettono professionalità, passione e dedizione nel lavoro che fanno, non diamolo per scontato".

Un intervento di chirurgia robotica toracica all'avanguardia quello che è stato effettuato dall’équipe multidisciplinare composta dal professor Enrico Ruffini (Direttore della Chirurgia toracica universitaria dell'ospedale Molinette di Torino) e dai dottori Paraskevas Lybéris, Francesco Guerrera e Angelo Zocco, coadiuvata dai chirurghi pediatrici dell’ospedale Regina Margherita dottori Fabrizio Gennari (Direttore di Chirurgia pediatrica del Regina Margherita) e Riccardo Guanà. Di fondamentale importanza è stata la presenza in sala operatoria del dottor Alessandro Buttiglieri dell’Anestesia e Rianimazione universitaria dell’ospedale Molinette (diretta dal professor Luca Brazzi).

"L'intervento ha riguardato una malformazione cistica congenita di cui le cause sono ignote- ci spiega il dottor Paraskevas Lybéris, che abbiamo contattato telefonicamente -. Si tratta si un'alterazione dell'albero bronchiale, in particolare dei bronchioli, che anziché avere il nomale aspetto presentano ivnece cisti e di conseguenza non lavorano più adeguatamente.

Il ragazzo che abbiamo operato ha sofferto in passato di ricorrenti e ripetute bronchiti e polmoniti che, con il ripetersi del fenomeno, hanno causato il deterioramento del lobo inferiore destro, circa 1/3 del polmone.

Grazie alla robotica siamo riusciti a effettuare con estrema precisione un intervento complesso, che se condotto in maniera tradizionale avrebbe certamente comportato una maggiore necessità di degenza per il paziente e sarebbe stato più invasivo".

L'intervento è durare circa 7 ore, svolto tutto in full robotics, tranne per l'estrazione del lobo danneggiato.

La prima parte del post operatorio si è svolta all’interno della Rianimazione ospedaliera dell'ospedale Molinette, mentre a seguire, dopo un’iniziale degenza nel reparto di Chirurgia toracica delle Molinette, il paziente è stato trasferito all’ospedale Regina Margherita, coordinato dal Dipartimento di Patologia e Cura del Bambino (diretto dalla professoressa Franca Fagioli).